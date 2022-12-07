В Ростовской области задержали мужчину, который 6 декабря обстрелял сотрудников полиции. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», – написал он. Других деталей губернатор не сообщил.

Телеграм-канал Baza пишет, что «дезертиром, открывшим огонь по полицейским, оказался боец «ЧВК Вагнера». «Отбывал срок в уфимской ИК-4. Оттуда его завербовали в «ЧВК Вагнера». 24 ноября Николин передумал воевать и сбежал, – говорится в сообщении. – Его искали около суток и нашли в заброшенной свиноферме. При задержании он пытался оказать сопротивление».

Avtozak LIVE уточняет, что ему 38 лет. В 2016 году его приговорили к реальному сроку за ограбление офисов микрозаймов.