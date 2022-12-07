В армянской среде озвучивают открытые угрозы командующему российскими миротворческими силами генералу Андрею Волкову. Один из ереванских ТГ-каналов, тесно связанный с верхушкой «карабахского клана», комментируя последние события, заявил буквально следующее: «В Нагорном Карабахе уже был человек, который любил говорить обеим сторонам то, что они хотели услышать и который пытался не нервировать Баку и старался им потакать в их истеричных капризах. Кстати, действовал он достаточно схоже с Волковым. Товарищу Генералу нужно почитать биографию Виктора Поляничко, особенно конец биографии».

Напомним, о ком речь. Виктор Петрович Поляничко с 1988 по 1991 год занимал пост второго секретаря ЦК КП Азербайджана (по негласной советской «табели о рангах», пост второго секретаря в республиках всегда занимал человек, присланный из Москвы, и обязательно славянской национальности). После того, как под давлением азербайджанского национального движения власть была вынуждена объявить о расформировании «Комитета особого управления НКАО» во главе с Аркадием Вольским, именно Поляничко возглавил уже азербайджанский республиканский Оргкомитет по НКАО.

Насколько выгодной была деятельность Поляничко для Азербайджана, есть разные мнения. Но в армянской среде его дружно и отчаянно. Как утверждают, еще в свой «карабахский» период Поляничко пережил три покушения. Даже небезызвестный Кривопусков, известный своими симпатиями к Армении, и тот вынужден был признать в своих мемуарах: «В Карабахе армянами на него (Поляничко — Ред.) было совершено три покушения. Первый раз его служебный автомобиль на горной дороге столкнули грузовиком в пропасть. Поляничко в машине в тот момент не было. В следующий раз на железнодорожной станции «Степанакерт» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) был взорван штабной вагон, в котором он должен был находиться, но перед взрывом Поляничко вышел из него за несколько минут. Третье покушение чуть не стоило ему жизни. Во время очередного совещания Оргкомитета по НКАО в кабинет… из парка, расположенного напротив, выстрелили из гранатомёта. Только чудо спасло Виктора Петровича и других участников совещания. Он был сильно контужен, что отразилось на его слухе».

После распада СССР Поляничко вернулся в Россию, занимал здесь весьма высокие посты. В 1993 году, на фоне осетино-ингушского конфликта, возглавил временную администрацию конфликтной зоны в ранге вице-премьера. Именно здесь, в окрестностях Владикавказа, 1 августа 1993 года Виктор Поляничко был убит — его служебный автомобиль расстреляли из засады. Это был первый и пока единственный прецедент расправы над чиновников столь высокого ранга в истории постсоветской России. Но тем не менее убийц так и не нашли. На Северном Кавказе в 1993 году было ой как неспокойно. Но многие эксперты уже тогда предполагали: скорее всего, убийство Поляничко — дело рук армянских террористов. Тем более что ещё два года назад, в апреле 1991 года, прибывшая из Карабаха «армянская боевая группа» расстреляла в Ростове-на-Дону полковника внутренних войск В.Блахотина. И это если не считать взрывов в Москве в 1977 году.

В армянской среде Волкова сравнивают с Поляничко еще с лета. Но до прямых намеков на «конец биографии» дело дошло впервые. И понятно, почему. Слишком много плохих новостей с тегом «росмиротворцы» получили армянские сепаратисты за последнее время. Появление на перекрёстке у села Дашалты представителей азербайджанского Минэкологии и компании «АзерГолд» оказалось для местных воротил из числа сепаратистов сильнейшим шоком. Вопли о «перекрытии Лачинского коридора», «гуманитарной катастрофе», «блокаде» и даже «геноциде» пришлось прекратить. Но сегодня нарастает уже новая волна беспокойства: под угрозой — и это еще мягко сказано — оказался бизнес по расхищению природных богатств Азербайджана. Но самое главное, генерал Волков вместо того, чтобы устроить показательную демонстрацию силы азербайджанским представителям, приглашает их в свой штаб, а затем по итогам переговоров объявляется, что будут проведены мониторинги и подготовлена дорожная кара. Наконец, эффект разорвавшейся бомбы произвели слова Волкова о «мини-таможне» в Лачинском коридоре.

И в результате армянские националисты уже озвучивают угрозы в адрес командующего РМК в Карабахе. Где армянские боевики уже бросали гранату на посту российских миротворцев и где по рукам гуляет астрономическое количество оружия.

А это еще один — и серьёзный — довод, что с антитеррористической зачисткой Карабаха лучше не затягивать,

Нурани, обозреватель