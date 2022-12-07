Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
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