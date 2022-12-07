Четвертого декабря в 21:40 на служебной территории заставы погранотряда «Лянкяран» вблизи села Гапычымехелле Астаринского района был пресечен контрабандный ввоз в Азербайджан наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС), около 22:00 в селе Пенсер Астаринского района был задержан вызвавший подозрение автомобиль “Ford tranzit” (07-BF-653).

Было установлено, что водителем является житель вышеназванного села Мамедов Гюльоглан Гасанага оглу (1978 г.р). При осмотре автомобиля было обнаружено и изъято более 42 кг наркотических средств – героин, гашиш, марихуана, опиум, психотропные таблетки «метамфетамин» и «метадон-40».

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.