Какие страны, финансируют терроризм? Россия, США и Франция. До сих пор Армению вооружала Россия и финансировала армянский терроризм, причем, официально. Об этом на заседании комитетов Милли Меджлиса по безопасности и борьбе с коррупцией, также по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил депутат Агиль Аббас.

Он сказал, что простота преступна: “Мы называем Иран, который подлый и трусливый. США ежегодно выделяют армянам 10-15 миллионов. Что они делают с этими деньгами? Покупают оружие. С другой стороны, Россия дает им оружие. Все это происходит на глазах у миротворцев. Россия, Франция, США, а теперь и Иран”.