Определяется обязательство по хранению документов и информации в рамках борьбы с финансированием терроризма и легализацией имущества, добытого преступным путем. Об этом говорится в законопроекте ”О борьбе с легализацией имущества, добытого преступным путем, и финансированием терроризма“, сообщает Minval.az.“

Согласно законопроекту, ответственные лица, должны хранить всю информацию и документы о внутригосударственных и трансграничных операциях в течение на менее пяти лет после завершения соответствующих операций, если законодательством не предусмотрено более длительное время. Документы и информация по результатам исследований, отчетам и деловым перепискам, а также по документам, принятым в рамках мер по противодействию легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма, должны храниться не менее пяти лет, если законодательством не предусмотрено более длительное время.