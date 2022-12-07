Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и закрытого акционерного общества «AzerGold» в продолжение встречи, состоявшейся 3 декабря, сегодня продолжат обсуждения с командованием российских миротворческих сил.

Переговоры с командующим российским миротворческим контингентом генерал-майором Андреем Волковым состоятся в штабе миротворцев в Ходжалы, передает АПА.

В ходе переговоров будет доведена до сведения важность проведения мониторинга, инвентаризации имущества и экологических расследований на месторождениях и в соответствующих пунктах в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках нелегальной экономической деятельности, проводимой на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, а также с экологическими и иными последствиями.