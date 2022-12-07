Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Азербайджана возбудила дело против «Азтелеком» и «Бакинской телефонной связи», сообщает Госслужба.

Согласно информации, было проведено расследование с целью определения соответствия наблюдаемых повышений цен на услуги в ООО «Азтелеком» и ООО «Бакинская телефонная связь» требованиям антимонопольного законодательства. Госслужба также получила обращения от частных интернет-провайдеров в отношении этих компаний. Так, частные интернет-провайдеры отметили, что повышение тарифов негативно сказалось на их деятельности.

В результате проведенных расследований против ООО «Азтелеком» и ООО «Бакинская телефонная связь» было возбуждено дело по признакам манипулирования ценами с целью получения дополнительного преимущества на рынке.