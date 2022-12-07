Согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса США проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) предполагает выделение не менее $800 млн на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности.

«[Оборонный бюджет] предполагает выделение $800 млн на инициативу по содействию безопасности Украины, в рамках которой оказывается поддержка и помощь ВС Украины, это на $500 млн больше, чем в бюджетном запросе [Белого дома]», — говорится в пояснительных материалах к проекту бюджета, распространенных во вторник комитетом по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, передает ТАСС.

Согласованный законодателями документ также «требует всесторонней оценки системы надзора за американской помощью Украине» и позволяет Вашингтону «восполнять запасы сопоставимой техники своих союзников и партнеров», которую те до этого предоставили Киеву.

Кроме того, проект оборонного бюджета предполагает «ускорение доставки критически важных боеприпасов в Украину и пополнения соответствующих запасов США за счет оптимизации требований к госзакупкам».