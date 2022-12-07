Глава Ассоциации азербайджанцев Австрии (ААА) Фарид Азизов завоевал золотую медаль на 26-м чемпионате мира по карате-кэмпо, прошедшем в столице Венгрии Будапеште.

Победив во всех своих поединках, Ф.Азизов поднялся на высшую ступень пьедестала почета, передает Report.

Президент UWSKF Киоши Валер Пап вручил Азизову черный пояс 4-го дана за особые заслуги перед карате-кемпо.

Выступая на церемонии вручения медалей, Азизов от имени Госкомитета по работе с диаспорой вручил организаторам сувениры, отражающие культуру Азербайджана. Он отметил, что победу посвятил шехидам, павших за Родину.