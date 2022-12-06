В рядах ВСУ достаточно личного состава, поэтому дополнительная волна мобилизации пока не планируется. Об этом 6 декабря заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.

«У нас определенные организационные мероприятия уже предпринимаются по решению Генштаба, все это на докладе было и под контролем верховного главнокомандующего… Говорить сегодня, по состоянию на сейчас, что нам нужна дополнительная мобилизация, вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в Вооруженных силах Украины и в секторе обороны в общем», — уточнил министр.

По его словам, армия Украины больше всего нуждается в оружии.

«Нам нужно оружие и еще раз оружие, начиная от артиллерии, снарядов к ней, бронированных машин, танков, самолетов… И западные партнеры знают наш перечень», — добавил Резников.