Французский президент Эммануэль Макрон во вторник заявил, что причин для распространения панических настроений во Франции в связи с ситуацией в энергетике нет.

«Нам нельзя пугать людей. Мы должны прекратить подобное», — приводит «Интерфакс» слова президента.

«Роль государственных учреждений состоит не в том, чтобы распространять страх или руководить при помощи страха», — подчеркнул Макрон.

При этом он выразил уверенность, что Франция переживет эту зиму. Макрон также назвал абсурдными предположения, что возможные блэкауты нанесут ущерб французской инфраструктуре.