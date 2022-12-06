Реализация проекта создания в Турции хаба по поставкам в Европу российского природного газа превратит ее в центр распределения и продажи энергоносителей. В Анкаре надеются на участие в проекте Азербайджана, сообщил во вторник глава Минэнерго страны Фатих Донмез в эфире телеканала TV 24.

«Благодаря созданию хаба мы станем не только центром распределения, но и центром продажи газа. Есть страны, которые поддерживают нас как в вопросе производства газа, так и его продажи. Участие Азербайджана в проекте в качестве страны-источника [поставок] осчастливит нас», — сказал турецкий министр.

Он также сообщил о планах проведения в феврале будущего года в Стамбуле международной конференции, на которую будут приглашены потребители и поставщики газа в Европу.