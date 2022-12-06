Если Россия выйдет ослабленной из нынешнего противостояния с Западом, то она выведет миротворцев из Карабахского региона Азербайджана, как ранее вывела войска из Грузии и Азербайджана. Об этом заявил эксперт по переговорам Артур Мартиросян.

По его словам, которые приводит news.am, все зависит от того, является ли присутствие миротворцев в Карабахе экзистенциональным интересом для РФ или же этим можно торговать.

«Мы почему-то считаем, что их присутствие на основе подписанного заявления должно носить вечный характер. В международных отношениях такого не бывает. Что изменится в России до 2025 года? Завтра российские интересы могут измениться», – подчеркнул он.

Позиции российских миротворцев Мартиросян назвал слабыми, они силу применять не будут, что может привести к недовольству армян Карабаха, а в Армении это будет представлено как то, что миротворцы не справляются со своими обязанностями. На фоне всего этого Мартиросян призвал готовиться к худшему.

По его оценке, армянская сторона видит в России арбитра, но Москва не брала на себя такие функции, она посредник, а посредник не может силой обязать стороны к чему-либо.

«Посредник может выступить с предложениями, попытаться убедить. Армения должна была быть к этому готова», – отметил Мартиросян.