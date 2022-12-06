Власти Словении намерены построить газопровод для транспортировки алжирского газа в Венгрию. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра Республики Словения Роберта Голоба.

Отмечается, что Словения планирует построить трубопровод, который будет транспортировать алжирский газ в Венгрию, помогая Будапешту избавиться от зависимости в российском энергоносителе. По словам Голоба, указанный трубопровод может заработать через два-три года. «Венгрия полностью зависит от российского газа, но она не единственная. Австрия находится в аналогичном положении. Соседи [должны] помочь им решить эту проблему, сами они не справятся», — отметил политик.