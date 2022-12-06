Россия должна вывести все свои войска из Украины, и точка.
Об этом сегодня заявила Заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
«У США достаточно запасов оружия, чтобы продолжать помогать Украине», — добавила она.
Россия должна вывести все свои войска из Украины, и точка.
Об этом сегодня заявила Заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
«У США достаточно запасов оружия, чтобы продолжать помогать Украине», — добавила она.
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