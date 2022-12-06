Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на вопрос об авторстве публикаций в Telegram-канале. Политик отметил, что у него есть помощники.

Медведев признался, что лично пишет посты в Telegram-канале. По словам политика, за него «такие штуковины» никто не опубликует.

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «ты что, сбрендил что ли?» Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — говорится в комментарии замглавы Совбеза РФ.