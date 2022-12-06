Народная артистка СССР (1991), певица Алла Пугачева, американская певица Билли Айлиш, индийская актриса Приянка Чопра и венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас попали в список 100 самых влиятельных женщин года, опубликованный во вторник вещательной корпорацией Би-би-си.

В рейтинг также попали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, первая женщина на посту премьер-министра Барбадоса Миа Моттли, адвокат Маин Аль-Обайди, которая работает в Союзе женщин Йемена и борец за права человека Лина Абу Акле.

Кроме того, в список были включены основательница общественное движение «Me Too» Тарана Берк, активистка, ведущая борьбу за права коренного населения Бразилии, Алисе Патахо и американская актриса Сельма Блэр.

Вещательная корпорация ежегодно уже на протяжении 10 лет называет 100 самых влиятельных женщин мира.