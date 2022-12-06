Азербайджан в ближайшее время может стать одним из акционеров Latvijas gaze. Об этом заявил депутат Европарламента Андрис Америкс (Прогрессивный альянс демократов и социалистов).

«Не исключено, что Азербайджан уже в ближайшее время может стать одним из акционеров Latvijas gaze. Работа в этом направлении проводится, и в ближайшем будущем тут могут быть интересные новости», — приводит «Интерфакс» заявление Америкса.

По его словам, в сложившейся геополитической обстановке республика может стать серьезным партнером для Евросоюза, который «поможет нам решить энергетические проблемы».

«Уже сейчас Азербайджан снабжает природным газом такие страны Европы, как Болгария и Греция, 60% потребности Италии обеспечивается за счет азербайджанского газа. И это далеко не предел», — считает Америкс.