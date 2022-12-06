6 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране главой Республики Дагестан Российской Федерации Сергеем Меликовым. Об этом говорится в информации Кабмина Азербайджана.

Стороны выразили удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Дагестаном в различных сферах, обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Также была выражена убежденность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Дагестаном будет и впредь способствовать дальнейшему укреплению азербайджано-российского взаимовыгодного партнерства.