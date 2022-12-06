«Первая леди Украины Елена Зеленская получила награду The Hillary Rodham Clinton Awards за лидерство в признании важной роли женщин в создании более мирного и безопасного мира», сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что супруга главы государства вышла на видеосвязь с государственным секретарем США Хиллари Клинтон, наградившей ее премией онлайн.

Во время выступления на церемонии награждения Зеленская подчеркнула, что этой награды достойна не только она, но и все украинцы, которую защищают нашу землю от российских захватчиков.

«Хочу сказать откровенно: у меня нет ощущения, что эта награда принадлежит только мне. Вся Украина сейчас борется за свободу и одновременно за мирную жизнь во всем мире. Поэтому позвольте мне поблагодарить и разделить этот знак отличия с каждой украинкой и украинцем, которые отстаивают право на мир», — сказала она.

Также первая леди Украины рассматривает эту награду как знак поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.