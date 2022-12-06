Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год.

В распоряжении отмечается, что 31 марта 2022 года на внеочередном заседании Постоянного Совета министров культуры стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в городе Бурса культурная столица Азербайджана — Шуша была объявлена культурной столицей тюркского мира на 2023 год.

Согласно распоряжению, Кабмину поручено разработать и реализовать план мероприятий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год, решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.