В «День высокопоставленного наблюдателя» в рамках учений «Братский кулак» президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравили личный состав обеих братских стран, участвующих в учениях.

Поздравляя личный состав, Ильхам Алиев отметил, что учения «Братcкий кулак» являются очередным проявлением турецко-азербайджанского единства и сказал, что наше единство непоколебимо и вечно.

Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что учения были успешно проведены с концепцией «одна нация, два государства» и поздравил весь коллектив, отметив, что наше единство сохранится и в будущем.

