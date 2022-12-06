Почти 20 нефтяных танкеров не могут пройти через пролив Босфор и Дарданеллы из-за требований властей Турции к владельцам судов предоставить подтверждение полного покрытия страховок после введения предельных цен на российскую нефть. Об этом сообщает международная деловая газета The Financial Times.

«Согласно данным брокеров по морским перевозкам, торговцев нефтью и информации со спутников, примерно 19 нефтяных танкеров ожидали в понедельник прохода через турецкие территориальные воды. Суда встали на якорь на рейдах проливов Босфор и Дарданеллы», — говорится в материале.

Страховочные требования местные власти предъявляют к судам, следующим из черноморских портов России. При этом корабли с документами от российских страховщиков пропускали через турецкие воды, а суда с западным страховым покрытием подвергались задержке. В Министерстве транспорта Турции кризисную ситуацию пока не комментируют, уточняется в статье.