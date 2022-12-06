На азербайджано-турецких совместных тактических учениях проводится «День наблюдателя высокого ранга».
За совместными азербайджано-турецкими учениями пронаблюдали министр обороны Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генерального штаба ВС Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками Турции генерал армии Муса Авсевер, командующий ВВС Турции генерал армии Атилла Гюлан, командующий ВМС Турции адмирал флота Эрджумент Татлыоглу и высокопоставленные офицеры Минобороны Азербайджана.
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