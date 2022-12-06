Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву была передана скульптура, находившаяся в прошлом в рабочем кабинете видного государственного и общественного деятеля Азиза Алиева.

Скульптуру вручил сегодня глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов.

Отмечено, что Азиз Алиев в период руководства Дагестаном в 1942-1948 годах предотвратил депортацию дагестанцев, запланированную против них, как и в отношении других кавказских народов. Поэтому от имени старейшин Дагестана ему была подарена скульптура всадника с ребенком.

Эта работа отныне будет находиться в рабочем кабинете Ильхама Алиева.

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6 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу Республики Дагестан Российской Федерации Сергея Меликова.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.