Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву была передана скульптура, находившаяся в прошлом в рабочем кабинете видного государственного и общественного деятеля Азиза Алиева.
Скульптуру вручил сегодня глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов.
Отмечено, что Азиз Алиев в период руководства Дагестаном в 1942-1948 годах предотвратил депортацию дагестанцев, запланированную против них, как и в отношении других кавказских народов. Поэтому от имени старейшин Дагестана ему была подарена скульптура всадника с ребенком.
Эта работа отныне будет находиться в рабочем кабинете Ильхама Алиева.
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6 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу Республики Дагестан Российской Федерации Сергея Меликова.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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