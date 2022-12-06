Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь». Канал должен прекратить вещание в стране в ночь на 8 декабря.

Об этом заявил глава совета Ивар Аболиньш.

Решение принято в интересах «государственной безопасности и общественного порядка».

«Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — отметил он.