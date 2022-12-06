В связи с «Тертерским делом» освобождены еще 10 человек.

Об этом говорится в информации Генпрокуратуры.

Сообщается, что поскольку в ходе дополнительного расследования все дела, связанные с уголовным преследованием, были тщательно и объективно расследованы, вина указанных лиц по обвинению в государственной измене не была доказана было принято решение о прекращении уголовного преследования в отношении 10 из них (преступления против военной службы и т.д.), отменено решение об их аресте, и они отпущены на свободу.

В то же время следствие всесторонне и объективно изучило все детали в связи со скончавшимися Гусейновым Мехманом Тельман оглу и Агазаде Эльханом Кямаледдин оглу. В связи с тем, что их вина была не доказана, были приняты решения о прекращении уголовного преследования в их отношении.

Отмечено, что в связи с незаконными действиями некоторых военнослужащих, проходивших службу в воинских частях Министерства обороны, расположенных в Тертерском, Агдамском, Бейлаганском районах, в течение мая-июня 2017 года группа военнослужащих этих подразделений и других воинских частей при отсутствии соответствующих полномочий и вопреки требованиям уголовно-процессуального законодательства приступила к процессу допроса лиц, которых они подозревали в совершении правонарушений, с применением к ним физического и психического насилия, повлекшего смерть потерпевших и другие тяжкие последствия.

Следствие по уголовным делам по этим фактам бесчеловечного и унижающего достоинство обращения военнослужащими продолжается.