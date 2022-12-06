Российская Федерация готова выступить посредником между Сирией и Турцией и предоставить площадку для переговоров лидеров двух стран.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью RT Arabic, видеофрагмент которого опубликован в понедельник в Telegram-канале телеканала.

«Я убежден, что в проведении подобного рода встреч необходим серьезный и четкий подход, для того чтобы эта встреча не несла лишь формальный характер, чтобы по ее итогам были достигнуты положительные результаты, которые необходимы как для Сирии и Турции, так и для региона в целом. Что касается нас, то мы приветствуем подобный шаг. <…> Мы всегда готовы пойти навстречу и нашим сирийским друзьям, и нашим турецким партнерам. И если они видят такую необходимость или пользу в нашем посредничестве или предоставлении российской площадки для проведения таких встреч, то мы всегда готовы», — сказал он.

По его словам, проведение такой встречи зависит от политической воли руководства двух стран.