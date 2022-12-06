Около двух десятков танкеров «застряли» в территориальных водах Турции из-за того, что власти в Анкаре потребовали от страховщиков подтверждения полного покрытия страховок после введения «потолка» цен на российскую нефть, пишет в понедельник The Financial Times.

«Согласно данным брокеров по морским перевозкам, торговцев нефтью и информации со спутников, примерно 19 нефтяных танкеров ожидали в понедельник прохода через турецкие территориальные воды. Суда встали на якорь на рейдах проливов Босфор и Дарданеллы», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что в турецком министерстве транспорта ситуацию пока не комментируют.