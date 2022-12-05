Проблема противопехотных мин в Азербайджане была обсуждена на «Фестивале призыва к миру» в США.

Мероприятие было посвящено сбору средств на разминирование, реконструкцию и восстановление пострадавших от войны регионов, пишет «Репорт».

В дискуссиях приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, глава отдела международных отношений, просвещения и печати Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Рамиль Азизов, Президент Международного Евразийского Фонда печати, Председатель Общественного Совета при ANAMA Умуд Мирзоев.