Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, переданные ранее Украине, были модифицированы армией США таким образом, чтобы их нельзя было использовать для пуска ракет большой дальности. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Модификация была произведена с целью не допустить нанесения украинскими войсками ударов по территории Российской Федерации. Ранее власти США неоднократно отказывали Киеву в предоставлении ракет большей дальности, чем те, что в настоящее время находятся на вооружении украинской армии и используются для РСЗО HIMARS.

Таким образом, США стремятся предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта из опасений, что Россия применит более серьезное вооружение, либо в противостояние окажутся прямо вовлечены страны Североатлантического альянса и боевые действия распространятся за пределы территории Украины.