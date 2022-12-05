Азербайджан последовательно выступает за нормализацию азербайджано-армянских отношений на основе международного права, с учётом суверенитета и территориальной целостности стран.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он напомнил, что Баку считает Устав ООН и Алма-Атинскую декларация 1991 года хорошей основой для заключения мирного договора.

Министр высоко оценил роль РФ в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«В этой связи считаем, что важнейшим элементом является полное и добросовестное исполнение трехсторонних заявлений, подписанными лидерами Азербайджана, РФ и Армении. К сожалению, приходится констатировать, что ряд основополагающих положений трехстороннего заявления все еще не выполняется армянской стороной. Армянские формирования все еще окончательно не выведены из территории Азербайджана», — сказал он. Д.Байрамов подчеркнул, что армянская сторона также не представила полную карту минных полей и это приводит к трагическим последствиям, напомнив, что 268 человек стали жертвами мин, из которых 45 человек потеряли жизнь, 35 из которых это гражданские лица. Армянского сторона также продолжает нарушать условия трехстороннего заявления, с точки зрения нецелевого использования Лачинского коридора. С августа 2022 года было выявлено и обезврежено более 2700 мин, которые произведены 2021 году в Армении.

«Мы также наблюдаем затягивание открытия коммуникаций, предусмотренными трехсторонним заявлениями и конкретно транспортных коридоров между западными границами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Азербайджан всегда последовательно выступает за нормализацию азербайджано-армянских отношений на основе международного права, с учётом суверенитета и территориальной целостности стран. Мы считаем, что Устав ООН и Алма-Атинская декларация 1991 года являются хорошей основой для движения вперед. Исходя из этой логики Азербайджан на основе 5 базовых принципов подготовил проект договора и представил армянской стороне. В данное время 3-й пакет комментарий представлен армянской стороне, и мы думаем, до конца года будет возможным провести третий раунд переговоров по проекту мирного договора», — заявил глава МИД Азербайджана.

Он также напомнил о позиции Азербайджана относительно интеграции армянского населения Карабаха и подчеркнул, что граждане армянской национальности будут иметь всю полноту прав и гарантий в соответствии Конституцией Азербайджана.