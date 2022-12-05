Важность проекта «Север-Юг» ни у кого не вызывает сомнений, а в настоящее время его актуальность даже выросла. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Москве.

Министр отметил, что транснациональный транспортный транзитный проект «Север-Юг» имеет более широкую географию. И в данное время идет очень активная дискуссия между всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы расширить его возможности.

Д.Байрамов подчеркнул, что сегодня по данному коридору перевозка грузов происходит мультимодальными путями, потому что на территории Ирана существует отсутствующий участок Решт-Астара, который, долгие годы обсуждается. По словам министра, процесс будет завершен в достаточно кораткие сроки, что позволит увеличить грузопоток.

Он заметил, что к проекту «Север-Юг» имеют отношение и темы постконфликтоного урегулирования в регионе. «Когда мы говорим про открытие коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, когда мы говорим про новый транспортный маршрут, восстановление железной дороги между западными границами Азербайджана и Нахчыванской автономной республикой через территорию Армении, я хотел бы напомнить, что эта дорога существовала еще в советское время. И хотел бы также напомнить, что данная железная дорога с территории Наичыванской автономной республики имеет связь с железной дорогой Ирана через населенный пункт Джульфа. И при удачном продвижении данного маршрута это может быть еще одним ответвлением проекта «Север-Юг» и является еще одним подтверждением того, что от продвижения и прогресса по различным трекам постконфликтного урегулирования могут получить выгоду не только Армения и Азербайджан, но и все региональные страны», — рассказал министр.

Глава МИД Азербайджана отметил, что Азербайджан нацелен на конструктивное продвижение данного вопроса, эта тема обсуждается в рамках трехсторонней комиссии, которая возглавляется вице-премьерами. «Надеемся, что армянская сторона проявит конструктивный подход, и наконец-то будет возможно сдвинуть вопрос с мертвой точки. Я бы хотел сказать что не дожидаясь окончательных договоренностей, Азербайджан этот проект на своей территории осуществляет. И железнодорожное полотно, и вся инфраструктура у нас строится. И в 2023 году на нашей территории она будет доведена до границы с Арменией. Дальше, как будет продолжаться процесс, естественно, будет также зависеть от того, насколько конструктивную позицию проявит армянская сторона», — сказал Джейхун Байрамов.