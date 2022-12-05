Ведется подготовка нового заседания платформы «3+3» по Южному Кавказу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Информацию приводит АЗЕРТАДЖ.

«Говорили мы и о деятельности консультативной региональной платформы, имею в виду три южно-кавказские республики и трех их соседей — Россию, Ирана, Турцию. Это в свое время была инициатива Президента Азербайджана, состоялась первая встреча. А сейчас мы готовим очередное такое мероприятие и согласовываем конкретные даты и повестку дня», — сказал С.Лавров, добавив, что в настоящее время согласовывается дата встречи.

Предыдущее заседание платформы состоялось в декабре 2021 года. В нем участвовали Азербайджан, Армения, Иран, Россия и Турция. Грузия присоединиться отказалась.