США перебросили в Польшу около 700 различных боевых машин, в числе которых танки Abrams. Такие данные приводит газета Wyborcza.

«В порту Гдыни идёт разгрузка военной техники для 1-й пехотной дивизии Армии США. Среди транспортных средств находятся танки M1 Abrams. На борту корабля Integrity прибыло около 700 машин различных типов», — отмечается в публикации.

По данным издания, выгрузка техники происходит в рамках программы Atlantic Resolve, которая стартовала в 2014 году и направлена на усиление американского присутствия в Европе. В числе прибывшей в Польшу техники также танки Bradley, бронетранспортёры М113, ряд других машин и грузовиков. При этом в январе ожидается прибытие более крупной партии военной техники из США.