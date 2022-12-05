Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, передает РИА Новости.
Отмечается, что глава государства проехал за рулем машины по восстановленному мосту и поговорил со строителями.
Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, передает РИА Новости.
Отмечается, что глава государства проехал за рулем машины по восстановленному мосту и поговорил со строителями.
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