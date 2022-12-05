Президент России Владимир Путин подталкивает собственную страну «на катастрофически скользкий путь». Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал, вручая поощрительную немецкую премию имени Марион Дёнхофф (Marion Dönhoff) одной из основательниц правозащитного центра «Мемориал» Ирине Щербаковой.

«Путин отдает приказ о самых страшных преступлениях против Украины и одновременно подталкивает собственную страну на катастрофически скользкий путь»,- сказал глава правительства.

Шольц убежден, что Путин в конфликте с Украиной «безнадежно потерял путь». «Запуская ракеты по гражданскому населению, детям, женщинам, он не только серьезно нарушает международное право, но в то же время прокладывает путь к невообразимой нравственной пропасти»,- отметил Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что Украина не должна стать проигравшей стороной в этом конфликте, а также заверил в готовности Берлина продолжать оказывать помощь Киеву до тех пор, пока Россия не выведет своих военных.

В то же время, Шольц убежден, что полный отказ от диалога с главой российского государства станет большой ошибкой и подчеркнул необходимость его возобновления.