Украинские СМИ сообщают о ракетных ударах и работе систем ПВО в Донецкой, Полтавской и Харьковской областях.

Кроме того, об обстрелах российскими ракетами сообщили главы Одесской и Николаевской областей.

В настоящий момент на всей территории Украины, за исключением аннексированного Крыма, действует воздушная тревога.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что россияне запустили ракеты из района Волгодонска, Каспийского и Черного морей

Уже вылетели российские стратегические бомбардировщики, и первая волна ракет запущена.

Игнат отметил, что россияне могут применить несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и о запутать действия украинской ПВО.