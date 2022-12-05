Украинские СМИ сообщают о ракетных ударах и работе систем ПВО в Донецкой, Полтавской и Харьковской областях.
Кроме того, об обстрелах российскими ракетами сообщили главы Одесской и Николаевской областей.
В настоящий момент на всей территории Украины, за исключением аннексированного Крыма, действует воздушная тревога.
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что россияне запустили ракеты из района Волгодонска, Каспийского и Черного морей
Уже вылетели российские стратегические бомбардировщики, и первая волна ракет запущена.
Игнат отметил, что россияне могут применить несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и о запутать действия украинской ПВО.
Пилоты этих самолетов полагают, что до них не доберутся? Ну-ну…