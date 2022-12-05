Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии Financial Times.
Издание отмечает, что «он стал знаменосцем либеральной демократии в более широком глобальном соревновании с авторитаризмом, которое может определить ход 21-го века»
Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии Financial Times.
Издание отмечает, что «он стал знаменосцем либеральной демократии в более широком глобальном соревновании с авторитаризмом, которое может определить ход 21-го века»
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