Новое заседание в формате «3+3» по Южному Кавказу готовится, даты и повестка дня сейчас согласовываются.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Говорили мы и о деятельности консультативной региональной платформы, имею в виду три южнокавказские республики и три их соседа — Россию, Иран, Турцию. Это в свое время была инициатива президента Азербайджана, состоялась первая встреча. А сейчас мы готовим очередное такое мероприятие и согласовываем конкретные даты и повестку дня», — сказал он.