Командующий миротворческими силами в Карабахе Андрей Волков рассказал, что на азербайджано-армянской условной границе будет оборудован таможенный пункт.
Волков отметил, что соответствующая договоренность была достигнута с официальным Баку.
Командующий миротворческими силами в Карабахе Андрей Волков рассказал, что на азербайджано-армянской условной границе будет оборудован таможенный пункт.
Волков отметил, что соответствующая договоренность была достигнута с официальным Баку.
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