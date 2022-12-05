Азербайджанская сторона заинтересована в использовании российской платежной системы «Мир».

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Есть интерес, мы это видим, и к использованию платежной системы «Мир». Тем более что это будет существенно продвигать и в целом контакты между людьми, равно как и взаимодействие между бизнес структурами, и, конечно же, туризм», — отметил глава российского дипведомства.