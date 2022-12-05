«Азербайджан высоко ценит роль России в процессе нормализации отношений с Арменией».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Москве по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министр подчеркнул важность полного выполнения трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении, и добавил, что Армения до сих пор не выполняет трехсторонние заявления.

Глава МИД подчеркнул, что незаконные армянские военные формирования не выведены с территорий Азербайджана.