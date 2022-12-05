Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что несмотря на предупреждения партнеров о предстоящем российском вторжении, никто не предоставлял Украине конкретных разведывательных данных о наступлении россиян, пишет Financial Times.

Зеленский заявил, что, несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, Киеву никогда не предоставляли разведывательных данных, на основе которых он мог бы действовать, о предстоящей российской атаке.

«Никто не показывал нам конкретных материалов, что это будет с того или иного направления», — сказал Зеленский.

Отмечается, что Зеленский неоднократно пытался позвонить российскому диктатору Владимиру Путину накануне вторжения 24 февраля.

Зеленский хотел сказать Путину, что это будет «большой ошибкой, большой трагедией», но российский лидер не отвечал на его звонки.

«Мы воюем против сумасшедших людей», — говорит Зеленский о российском руководстве.

Зеленский считает, что Украина должна освободить все свои территории, иначе война просто возобновится позже.