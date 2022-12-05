6-9 декабря председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде будет находиться с визитом в столице Российской Федерации Москве, сообщили в пресс-службе УМК.

Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в 18-м Международном мусульманском форуме «Справедливость и умеренность – божественные принципы мироустройства», который будет проведен 8-9 декабря в Москве. Мероприятие посвящено 1400-летию хиджры пророка Мухаммеда Салаватуллы и 1100-летию принятия ислама волжскими болгарами. На престижном форуме, организованном организацией «Международный мусульманский форум» и Духовным управлением мусульман России, состоится обмен мнениями по таким важным темам, как умеренность, добрососедство, взаимопонимание между конфессиями и народами, внутриобщинные отношения.