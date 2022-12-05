Переговорный процесс между Азербайджаном и Россией на различных уровнях отражает интенсивность взаимодействия между странами. Об этом заявил в понедельник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Переговорный процесс на самых различных треках между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, начиная с уровня лидеров, на уровне глав правительств и соответствующих министерств, ведомств, глав субъектов, <…> является наиболее наглядной демонстрацией широкого спектра интенсивности, которая существует между нашими странами», — сказал он на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.