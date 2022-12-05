В Москве началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

В ходе встречи Лавров подчеркнул, что важнейшей темой является ход выполнения трехсторонних договоренностей глав Азербайджана, Армении и России, которые были достигнуты в ноябре 2020 года, а также в январе, ноябре 2021 года. Кроме того, в октября этого года состоялся очередной саммит в Сочи, в ходе которого также обсуждался карабахский вопрос.

«Мы заинтересованы в том, чтобы всячески способствовать и разблокированию транспортных связей, делимитации границы, заключению мирного договора, и в целом — укреплению мер доверия, в том числе по линии развития контактов между общественными структурами, политологами, парламентариями», — подчеркнул глава МИД РФ.