Причина гибели каспийских тюленей (Phoca caspica) на побережье Каспийского моря в Дагестане изучается специалистами прикаспийских государств. Для проведения бактериологических и вирусологических анализов взяты пробы с туш.

Начальник Службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев сказал, что после проведения лабораторных анализов патологического материала будет установлена причина их гибели, сообщает АПА.

«В азербайджанском секторе Каспийского моря не выявлен факт обнаружения погибших тюленей, однако в ближайшие дни это ожидаемо, то есть, вода может принести их со стороны Дагестана к северным берегам Абшеронского полуострова».

Отметим, во время предварительных обсуждений, проведенных научными центрами России и Казахстана, была выдвинута вероятность того, что нынешняя гибель тюленей схожа с массовыми случаями гибели, произошедшими в 2000 году в результате заражения вирусом собачьей чумы (чумка).

Напомним, на Каспии увеличилось число гибели тюленей. Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РФ продолжают подсчет числа погибших тюленей. Сообщается, что туши животных обнаружены на территории Юзбаш, а также между реками Сулак и Шуринка. Отмечено, что за последние 10 лет не было выявлено такой массовой гибели тюленей.