Обнародована погода на завтра.

Как сообщает Национальнуая гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, в некоторых поселках — дожди, есть вероятность мокрого снега. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем 3-5° тепла, ночью в Баку 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных и предгорных районах снег. Есть вероятность снегопада в отдельных местах. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2°мороза до 3° тепла, днем 3-6° тепла, ночью в горах 8-11° мороза, в высокогорье 13-18° мороза, днем 3-8 ° мороза.

Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах возможна гололедица.